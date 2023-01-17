The Hill: фильм с Томом Крузом ответит на российский «Вызов»

Автор исследований на космические темы Марк Уиттингтон сравнил кинокартину РФ, частично снятую на МКС, с аналогичным проектом США, предполагающим выход в открытый космос.





По его мнению, «всемирная слава» достанется безымянному фильму Дуга Лаймана с Томом Крузом, а не готовящейся к премьере этой весной драме Клима Шипенко «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли.





Автор пишет, что космическая отрасль РФ переживает не лучшие времена, и «то, что не под силу сделать в реальной жизни, Россия собирается наверстать в кино». Он отмечает отличный замысел и качество российской ленты, «сногсшибательные кадры», снятые на МКС и при запуске «Союза». И добавляет, что при всех плюсах «Вызов» не сможет «реанимировать российскую космонавтику».





У американского проекта пока нет сюжета. Известно, что к работе подключатся NASA и SpaceХ, также планируется создать модуль-студию, который состыкуется с МКС не раньше конца 2024 года. Заявленный бюджет — $200 млн. Фильм с участием голливудской звезды величины Тома Круза соберет огромную сумму в прокате и «затмит» конкурента из РФ, также он может послужить толчком к всплеску интереса к космическим исследованиям, считает колумнист.





«Вызов» дебютирует уже этой весной, его премьера состоится в День космонавтики, 12 апреля.





Фото кадр из «Вызова»