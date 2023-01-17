Вышел новый трейлер третьего сезона «Мандалорца»

Студия Lucasfilm опубликовала на официальном YouTube-канале Star Wars ролик по грядущему сезону.





Дин Джардин и Грогу продолжают межгалактическое путешествие и отправляются на родную планету охотника за головами Мандалор, где он хочет восстановить свое имя. В ролике герой отмечает: «Быть мандалорцем значит не только учиться драться. Ты также должен знать, как передвигаться по галактике. Это путь, который ты не оставишь никогда». Они встречают старых союзников и наживают новых врагов. В это время Новая Республика пытается увести галактику от ее темной истории.





В главной роли — Педро Паскаль. Также в шоу снялись Кэти Сакхофф, Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито и др. В новом сезоне к проекте присоединился звезда «Назад в будущее» Кристофер Ллойд. Шоураннер — Джон Фавро.





Премьера новых эпизодов The Mandalorian состоится 1 марта на стриминге Disney+.



