В январе Ильдар Абдразаков выступит в Мариинке в двух операх Верди

Фото: Наташа Разина / Мариинский театр

29 января в Мариинском-2 дадут оперу «Аттила» в постановке Артуро Гамы, в которой бас с мировым именем предстанет в одном из своих коронных образов — вождя гуннов. Эту роль он мечтал исполнить с юных лет и дебютировал в 2010 году. Именно «Аттилу» Абдразаков выбрал для своего первого спектакля, где выступил в качестве режиссера.31 января артист сыграет босса мафии Джованни да Прочиду. «Сицилийская вечерня» дебютировала в Мариинке в 2017 году по предложению Абдразакова. Режиссер Арно Бернар перенес время и место действия из Средневековья на острове Сицилия в ХХ век в Нью-Йорке.Дирижер обоих спектаклей — Валерий Гергиев.