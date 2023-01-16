В Ульяновске открывается выставка к 120-летию Игоря Курчатова

16.01.2023

В Ульяновске открывается выставка к 120-летию Игоря Курчатова
Экспозиция «Великий физик. Великий гражданин» стартует в музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Проект познакомит посетителей с жизненным путем ученого с мировым именем, уделив особое внимание жизни его семьи в Симбирске (ныне Ульяновск). Также выставка расскажет о значении его исследований и открытий в современности. Прежде всего речь пойдет об использовании атомной энергии в мирных целях, в том числе в медицине. 

По словам директора музея-заповедника Ирины Котовой, проект предоставит посетителям возможность знакомства с человеком, жизнь и деятельность которого «может помочь найти систему координат для проектирования своей собственной жизни».

В центре экспозиции — подлинные предметы из симбирского дома семьи Курчатовых. Также посетители увидят мемориальную экспозицию, восстановленные классы гимназии, где учился будущий физик, и лабораторию с десятками физических приборов.

Выставку будет сопровождать параллельная программа с лекциями от сотрудников НИИ атомных реакторов (Димитровград), занятиями для старшеклассников, дискуссиями о безопасности «мирного атома», перспективах развития атомной энергетики и др.

Проект работает с 19 января по 14 апреля.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ