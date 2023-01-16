Впервые в Петербурге Театр им. Пушкина даст «Влюбленного Шекспира»

16.01.2023

Впервые в Петербурге Театр им. Пушкина даст «Влюбленного Шекспира»
Гастроли московского театра в Северной столице состоятся с 24 по 26 марта, сообщает ТАСС

«Влюбленного Шекспира» в постановке худрука Пушкинского театра Евгения Писарева петербургские зрители могут увидеть 24 марта на сцене ДК «Выборгский». Показ «суперхита» театра станет премьерой для петербургской сцены. Он является первой в стране постановкой по сценарию одноименного оскароносного фильма 1998 года. В cпектакле задействованы Кирилл Чернышенко, Елизавета Кононова и другие актеры.

25 и 26 марта на той же сцене состоятся показы «Вишневого сада». В версии Владимира Мирзоева классическая пьеса Чехова превратилась в «комедию катастроф».
Главные роли исполнят Виктория Исакова и Александр Петров. 

Фото: Pixabay