Cериал «13 клиническая» с Данилой Козловским получил второй сезон

О продолжении фэнтези-проекта онлайн-кинотеатра «Иви» сообщил «Кинопоиск» на своей странице во «ВКонтакте».

О продолжении фэнтези-проекта онлайн-кинотеатра «Иви» сообщил «Кинопоиск» на своей странице во «ВКонтакте».





Подробности сюжета новых серий и состава съемочной команды издание не привело.





«13 клиническая» дебютировала на «Иви» в минувшем декабре. Шоураннером выступил сценарист «Льда» и «Притяжения» Андрей Золотарев, режиссером — Клим Козинский, работавший над комедийным триллером «Вне себя». Актерский ансамбль возглавил Данила Козловский. Вместе с ним в проекте задействованы Виктория Исакова, Паулина Андреева, Владимир Стеклов и др.





Действие развивается в необычной больнице, где врачи борются с мистическими силами, которые угрожают здоровью и жизни пациентов. На работу в клинику поступает умирающий хирург (Козловский). Чтобы выжить, ему нужно убедить руководство в своей незаменимости. Однако в процессе работы он все меньше понимает, кто остается на стороне добра, а кто — на стороне зла.





Фото: кадр из сериала «13 клиническая»