Лаборатория «Ленфильм-дебют» начала принимать заявки на второй поток

К участию в конкурсе приглашают начинающих российских режиссеров и сценаристов, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





К рассмотрению принимают сценарии дебютных полнометражных художественных фильмов. В отборе могут участвовать команды из режиссера-дебютанта в полном метре и автора сценария или только режиссера, который подготовил сценарий дебютного полнометражного проекта. При этом постановщики должны иметь в портфолио хотя бы одну готовую работу: короткий метр, веб-шоу, документалка.





Изучить все условия и подать заявки можно по ссылке . Заявочная кампания завершится 20 марта. В апреле появится короткий список из 30 проектов, в мае станут известны финалисты. Участие в лаборатории бесплатное.





Три учебные сессии пройдут на «Ленфильме» в Петербурге с июня по декабрь. В процессе обучения студенты смогут доработать сценарии до готовых к запуску проектов под руководством личных наставников, изучить внутреннюю кухню киноиндустрии, встретиться с актерами и другими профессионалами отрасли. По итогам обучения участники представят проекты на питчинге с участием представителей Минкультуры РФ, крупных отечественных кинокомпаний и фондов поддержки кино. «Ленфильм» выберет несколько проектов для участия в конкурсе на получение поддержки министерства.





В этом году кураторами выступят Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.



