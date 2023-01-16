Стартовала стажерская программа Мариинки для начинающих оперных певцов

Стартовала стажерская программа Мариинки для начинающих оперных певцов

16.01.2023

Создание группы стало одним из направлений работы театра по поддержке молодых артистов, сообщила пресс-служба.