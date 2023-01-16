Стартовала стажерская программа Мариинки для начинающих оперных певцов

О продолжении фэнтези-проекта онлайн-кинотеатра «Иви» сообщил «Кинопоиск» на своей странице во «ВКон...
К участию в конкурсе приглашают начинающих российских режиссеров и сценаристов, сообщила пресс-слу...
Создание группы стало одним из направлений работы театра по поддержке молодых артистов, сообщила пре...
Залпы дадут из 12 пушек и фейерверочных установок, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-сл...
Продолжение истории друзей Кахи и Серго дебютирует весной. Ролик по фильму опубликован на YouTube-ка...
О продолжении фэнтези-проекта онлайн-кинотеатра «Иви» сообщил «Кинопоиск» на своей странице во «ВКон...
К участию в конкурсе приглашают начинающих российских режиссеров и сценаристов, сообщила пресс-слу...
Создание группы стало одним из направлений работы театра по поддержке молодых артистов, сообщила пре...
Залпы дадут из 12 пушек и фейерверочных установок, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-сл...
Продолжение истории друзей Кахи и Серго дебютирует весной. Ролик по фильму опубликован на YouTube-ка...
Рейтинг адаптации The Last of Us после выхода дебютного эпизода составил 96% на Rotten Tomatoes , ...
16 января организаторы объявили прием заявок на участие в молодежном фестивале, который пройдет на У...
Научно-фантастическая лента во главе с Мишель Йео получила награду «Выбор критиков» как лучший фил...
В минувшие выходные семейная комедия увеличила кассу до 4, 1 млрд рублей, сообщил «БК». ...
Проект Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке Минкультуры РФ, подвел итоги боле...
Церемония состоится 19 января на Верийском кладбище. Об этом сообщил его продюсер Рати Абзианидзе, п...
На стриминге появилась первая серия постапокалиптического шоу «Одни из нас», представляющего собой...
Решение о переносе места прощания с народной артисткой СССР приняла ее семья, говорится на сайте мос...
Народная артистка СССР скончалась после продолжительной болезни, сообщил ТАСС директор «Ленкома» М...
Спектакль дадут 14 января на сцене Мариинского-2 в Петербурге, сообщила пресс-служба учреждения. ...
Проект с подзаголовком «Здравый ум» выйдет на стриминге Spotify, сообщил портал IGN.
Продолжение проекта «Вышитая карта России» обсудили министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Чув...
Итоги программы за минувший год и праздничные дни подвело минкультуры и туризма Московской области, ...
Полнометражное продолжение детективного сериала с Идрисом Эльбой в главной роли выйдет на Netflix ...
16.01.2023