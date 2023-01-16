В честь 80-летия прорыва блокады в Петербурге прогремит салют

Залпы дадут из 12 пушек и фейерверочных установок, сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.





Салют и фейерверк запустят 18 января в 21:00 с пляжа Петропавловской крепости в центре города. Событие завершит памятный день, посвященный

прорыву блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.



В этот же день к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы возложат цветы. Также с Нарышкина бастиона дадут полуденный выстрел и зажгут Ростральные колонны. На Манежной площади будет работать экспозиция «Живые улицы». 17 января в Капелле выступит Русский оркестр им. В.В. Андреева, который в военное время звучал в радиоэфире. Ленинградский зоопарк расскажет о работе заведения в годы осады. Специальные программы готовят музеи, библиотеки, театры и концертные площадки города, сообщила пресс-служба Смольного.



Ранее СМИ сообщали о возможном приезде главы РФ Владимира Путина в Петербург по случаю памятной даты.



27 января Петербург вместе со всей страной отметит 79-летие полного освобождения Ленинграда от блокады.





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