Сериал «Одни из нас» получил признание зрителей в день премьеры

Рейтинг адаптации The Last of Us после выхода дебютного эпизода составил 96% на Rotten Tomatoes , 9,6 балла — на IMDb, 8,3 — на Мetacritic.





«Афиша Daily» отмечает, что ранее подобных высоких оценок от аудитории сериалы по видеоиграм не получали. По словам шоураннера проекта Крейга Мэйзина, он и его соавтор Нил Дракманн отказались от переноса на экран игрового процесса, сосредоточившись на отношениях ключевых героев. Также они решили показать «столько насилия, сколько потребуется, и не больше», чтобы оказать большее влияние на аудиторию в сравнении с игрой.





Сюжет разворачивается после краха цивилизации, к которому привела пандемия кордицепса. Заразившиеся мутировавшим грибком люди теряют разум и становятся плотоядными монстрами. Помочь в создании лекарства может 14-летняя Элли, организм которой имеет уникальную устойчивость к возбудителю. Доставить ее из зоны карантина в лабораторию поручают Джоэлу.





Шоу дебютировало на HBO Max 16 января. Всего в первом сезоне будет девять эпизодов.





