Фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt объявил open call

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Претендентам на участие предлагают поразмышлять над «уединением в единстве» и «единением в одиночестве». Прошедшие отбор работы будут представлены на выставке объектов цифрового искусства. Заявки принимают до 15 марта.Play DigitalArt состоится с 14 по 16 апреля в Екатеринбурге и будет посвящен (у)единению. На основной экспозиции посетители познакомятся с работами в направлених видеоарт, VR/AR, саунд-арт и др. Также запланированы образовательная программа с паблик-токами и мастер-классами о развлекательная программа с ярмаркой, интсаллциями и видеоиграми.