Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Звезда итальянского кинематографа скончалась в возрасте 95 лет, сообщила La Repubblica.





Издание назвало ее «одной из самых важных актрис своего поколения». «Вместе со своей соперницей Софи Лорен она помогла создать образ итальянской дивы, сумевшей превратиться из секс-символа в мировую звезду», — отмечается в сообщении.





Луиджина Лоллобриджида родилась и выросла в Субиако в центре Италии. В конце войны семья перебралась в Рим, где будущая кинодива поступила в Институт изящных искусств. Тогда же она начала рисовать карикатуры и позировать для фотоновел, затем подрабатывала статисткой и каскадершей на съемочных площадках, где вскоре начала получать второстепенные роли. Издание отметило, что сначала ее интерес к кино был продиктован скорее необходимостью заработка. Помимо кинематографа Лоллобриджиду всегда привлекала опера. Свои вокальные данные она демонстрировала в «Самой красивой женщине в мире» (1955).





Первый успех в кино пришел в начале 1950-х с выходом лент «Опасно, бандиты», «Фанфан-Тюльпан», «Невеста на одну ночь», «Хлеб, любовь фантазия». За ними последовали драматические роли в «Провинциалке», «Большой игре», «Соборе Парижской Богоматери». К концу десятилетия актриса все чаще снималась в международных проектах, однако она отказывалась от «золотой клетки» Голливуда и всегда возвращалась в Италию. С середины 1970-х годов актриса стала реже сниматься, чтобы сосредоточиться на скульптуре и фотографии.





Фото: кадр из фильма «Закон»