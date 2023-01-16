Фильм «Всё везде и сразу» стал лучшим по версии Critics’ Choice Awards

Научно-фантастическая лента во главе с Мишель Йео получила награду «Выбор критиков» как лучший фильм года, сообщается на сайте премии.





Проект также победил в режиссерской номинации. Награду вручили дуэту «Дэниелы» — Дэну Квану и Дэниелу Шайнерту. В центре истории оказывается Эвелин (Йео), которая неожиданно обнаруживает способность к перемещениям по параллельным мирам и доступ к воспоминаниям других версий себя. Теперь вдобавок к проблемам с налоговой отчетностью, пожилым отцом, летающим в облаках мужем и дочерью-подростком она противостоит таинственной сущности, намеревающейся погубить всю мультивселенную.





Среди комедий и мюзиклов критики выбрали сериал «Начальная школа «Эбботт», среди анимаций — «Пиноккио Гильермо дель Торо», среди зарубежных лент — эпик RRR индийского постановщика С. С. Раджамули. Брендан Фрейзер («Кит») и Кейт Бланшетт («Тар») получили награды в актерских номинациях.





Премию присуждает Ассоциацией кинокритиков США и Канады — крупнейшее профессиональное объединение (в составе — более 250 человек) в Северной Америке. Ее итоги задают ориентиры для «Оскара».





Фото: кадр из фильма «Всё везде и сразу»