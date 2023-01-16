За два года аудитория RFF превысила 6,5 млн человек в 30 странах

Проект Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке Минкультуры РФ, подвел итоги более чем двухлетней работы.





В 2022 году аудитория Russian Film Festival составила более 5,5 млн человек, за время существования проекта — более 6,5 млн.





Дни российского кино стартовали в ноябре 2020 года с онлайн-показов на VOD-платформах в четырех странах. В 2021-м прошло 22 киносмотра, а в прошедшем году — 25 (в традиционном и онлайн-формате).





По словам главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой, RFF не только приобщает иностранных зрителей к российскому кино, но и расширяет партнерство с государствами Азии и Ближнего Востока.





Гендиректор Роскино Инна Шалыто добавила, что с каждым годом проект расширяет географию, программы фестивалей и новые форматы, а также инициирует общение между представителями отечественной и зарубежных киноиндустрий, привлекает внимание ТВ-каналов и VOD-платформ к приобретению российского контента. Также RFF может стать одним из драйверов роста туристической привлекательности РФ для жителей стран Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая, отметила она.





За два года фильмы отечественных авторов посмотрели на четырех континентах. Показы прошли в странах Африки, Азии, Латинской Америки, Европы, а также в Австралии.





В минувшем году проект дебютировал в Таиланде, Сербии, Армении и других странах. Большинство показов прошли в офлайне: на самостоятельных фестивалях RFF или в качестве интеграций в международные смотры (CineFem в Уругвае, «Жемчужина Шелкового пути» в Ташкенте, Bahrain Film Festival и «Лiстапад» в Минске). В ОАЭ российские кинематографисты также участвовали в международных рынках контента, а в Узбекистане и Беларуси — в обсуждениях возможной копродукции.





Зрителям многих стран в 2022 году понравились российские комедии («Холоп», «Хочу замуж»), мультфильмы («Финник», «Фиксики против кработов»), семейные фильмы («Конек-Горбунок» и др.). Китайская публика особенно оценила сай-фай «Притяжение» и «Салют-7».





В прошлом году в программу добавили сериалы. Также в нее входили художественные, документальные и анимационные ленты. В этом году RFF планирует покорение современным российским кино новых стран.





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