Прощание с Инной Чуриковой состоится в Храме Христа Спасителя

Решение о переносе места прощания с народной артисткой СССР приняла ее семья, говорится на сайте московского театра «Ленком».





Фото: кадр из фильма «Начало»

Церемония назначена на 17 января в 11:00. Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.На днях сообщалось, что гражданскую панихиду проведут в родном для артистки «Ленкоме», а похороны — на Троекуровском кладбище.Чурикова умерла 14 января в Москве в 79 лет. Соболезнования выразили президент Владимир Путин, министр культуры Ольга Любимова, коллеги, друзья и поклонники. Глава государства назвал ее «великой, всенародно любимой актрисой», работы которой являются «образцом настоящего искусства, вдохновения, громадной самоотдачи».Актриса родилась в Башкирской АССР и выросла в Москве. После окончания Щепкинского училища работала в ТЮЗе, затем — в «Ленкоме», где создала галерею ярких женских образов. В студенчестве начала сниматься в кино. Она создала плодотворный творческий и семейный союз с кинорежиссером Глебом Панфиловым, сыграв во многих его работах. В послужном списке актрисы — десятки фильмов, включая «Морозко», «Начало», «Вассу», «Того самого Мюнхгаузена» и многие другие.