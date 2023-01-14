Актриса Инна Чурикова умерла в возрасте 79 лет

Народная артистка СССР скончалась после продолжительной болезни, сообщил ТАСС директор «Ленкома» Марк Варшавер.





По его словам, актриса умерла днем 14 января в одной из столичных клиник. По сообщению РИА Новости , прощание с ней состоится в «Ленкоме» 17 января. Информация о прощании и похоронах будет обновлена.





Чурикова родилась в Башкирской АССР, выросла в Москве, куда ее семья переехала после войны. Окончила Щепкинское училище, после чего несколько лет работала в Московском ТЮЗе. С 1975-го служила в «Ленкоме». Марк Захаров стал ее главным режиссером на театральной сцене. А в кино — Глеб Панфилов, с которым актриса связала личную жизнь. Она дебютировала в кинематографе в ленте «Тучи над Борском» (1960), за которым последовали яркие эпизодические роли в «Я шагаю по Москве» и «Морозко».





В фильмографии Чуриковой значатся десятки картин. В их числе — «Начало», «Тема», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Военно-полевой роман», «Курочка Ряба», «Страна Оз» и др. Последней кинокартиной с ее участием стал «Иван Денисович», поставленной супругом актрисы. Ее работы неоднократно отмечались премиями, в том числе наградами МКФ в Локарно, кинофестивалей «Золотой орел» и «Ника», ММКФ, Серебряным медведем Берлинале, «Золотой маской» и др.





Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»