Мариинский театр проведет онлайн-трансляцию оперы «Пиковая дама»

Спектакль дадут 14 января на сцене Мариинского-2 в Петербурге, сообщила пресс-служба учреждения.





Опера Петра Чайковского прозвучит в день 80-летия дирижера Мориса Янсонса и будет посвящена его памяти. Директор и худрук Мариинки Валерий Гергиев назвал Янсонса «выдающимся музыкантом, блестящим дирижером, огромным другом Мариинского театра», который внес большой вклад в развитие отечественной дирижерской школы.





Партию Германа в постановке режиссера Алексея Степанюка исполнит Нажмиддин Мавлянов, Лизу сыграет Екатерина Семенчук, Полину — Юлия Маточкина, Графиню — Анна Кикнадзе. Партию Томского исполнит Эдем Умеров, партию Елецкого — Ариунбаатар Ганбаатар.





Увидеть постановку в прямом эфире можно на официальной странице Мариинки во «ВКонтакте» и на Mariinsky.TV. На последнем сайте также появится запись оперы, которая будет доступна для просмотра.





Начало в 18:00.





Фото: Наташа Разина / Мариинский театр