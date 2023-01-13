О знакомстве персонажей DC Харли Квинн и Джокера расскажет аудиосериал

13.01.2023
Проект с подзаголовком «Здравый ум» выйдет на стриминге Spotify, сообщил портал IGN.
Премьера шоу состоится 31 января. Harley Quinn and the Joker: Sound Mind станет вторым подкастом DC и Spotify после Batman Unburied 2022 года. Он представит новую версию знакомства психиатра Харлин Квинзель aka Харли Квинн и ее пациента, известного в Готэм-Сити под именем Джокера.
По сюжету недавняя выпускница поступает на работу в лечебницу Аркхем, где ведет пациентов-заключенных, списанных другими врачами. Ей не хватает денег на дорогостоящую операцию для отца, поэтому она решает использовать отношения с «пациентом J», который способен манипулировать всеми, кроме нее. Это решение изменит их обоих, Брюса Уэйна аka Бэтмена и Готэм-сити.
Квинзель озвучила Кристина Риччи, Джокера — Билли Магнуссен, Уэйна — Джастин Хартли.
Фото: Pixabay