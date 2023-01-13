О знакомстве персонажей DC Харли Квинн и Джокера расскажет аудиосериал

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По сюжету недавняя выпускница поступает на работу в лечебницу Аркхем, где ведет пациентов-заключенных, списанных другими врачами. Ей не хватает денег на дорогостоящую операцию для отца, поэтому она решает использовать отношения с «пациентом J», который способен манипулировать всеми, кроме нее. Это решение изменит их обоих, Брюса Уэйна аka Бэтмена и Готэм-сити.Квинзель озвучила Кристина Риччи, Джокера — Билли Магнуссен, Уэйна — Джастин Хартли.