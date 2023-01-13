Более 347 тысяч Пушкинских карт оформили в Подмосковье в 2022 году

13.01.2023
Итоги программы за минувший год и праздничные дни подвело минкультуры и туризма Московской области, сообщила пресс-служба ведомства.
В прошлом году в регионе по Пушкинским картам продали более 264 тысяч билетов. А за новогодние каникулы 2023-го — 27 тысяч билетов, большая часть которых была в кино (22 тысячи).
На сегодня в проекте участвуют 348 областных учреждений культуры. В их числе — 34 киноплощадки, 58 музеев, 28 театров.
Ранее глава Минкультуры России Ольга Любимова сообщила, что в каникулы в федеральных музеях побывали более 1 млн посетителей. При этом около 100 тысяч гостей побывали в них по Пушкинской карте. Первое место по посещаемости разделили Эрмитаж и Третьяковка (по 90 тысяч гостей), второе место занял ГМЗ «Царское Село» (80 тысяч). Тройку лидеров замкнул Владимиро-Суздальский музей-заповедник (70 тысяч).
Фото: скриншот / культура.рф