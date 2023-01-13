Фильм «Лютер: Падшее Солнце» получил дату релиза и трейлер

13.01.2023

Фильм «Лютер: Падшее Солнце» получил дату релиза и трейлер
Полнометражное продолжение детективного сериала с Идрисом Эльбой в главной роли выйдет на Netflix 10 марта. Дата представлена в тизере-трейлере.

Fallen Sun также покажут в некоторых американских кинотеатрах, где он появится раньше онлайн-премьеры — 23 февраля.

Фильм продолжит сюжет сценария. Серийный убийца терроризирует Лондон, а блестящий, но опальный детектив Джон Лютер сидит в тюрьме. Он решает сбежать, чтобы остановить преступника, который использует современные технологии для манипуляции людьми. 

Вместе с Эльбой в ленте снялись Синтия Эриво и Энди Серкис. К своей роли также вернулся ирландский актер Дермот Краули.

Оригинальный детектив получил пять сезонов, которые выходили в 2010-2019 годах.



Обложка: кадр из сериала Luther