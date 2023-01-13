Фильм «Лютер: Падшее Солнце» получил дату релиза и трейлер

Итоги программы за минувший год и праздничные дни подвело минкультуры и туризма Московской области, ...
Полнометражное продолжение детективного сериала с Идрисом Эльбой в главной роли выйдет на Netflix ...
Исполнитель одной из главных ролей в ленте Дмитрия Дьяченко рассказал «ФАН» о работе над ролью сад...
Домашние сборы семейной комедии Дмитрия Дьяченко превысили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил «БК» со ...
Финальные гастроли одной из самых успешных независимых групп в индустрии пройдут в 2023-2024 годах...
Итоги программы за минувший год и праздничные дни подвело минкультуры и туризма Московской области, ...
Полнометражное продолжение детективного сериала с Идрисом Эльбой в главной роли выйдет на Netflix ...
Исполнитель одной из главных ролей в ленте Дмитрия Дьяченко рассказал «ФАН» о работе над ролью сад...
Домашние сборы семейной комедии Дмитрия Дьяченко превысили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил «БК» со ...
Финальные гастроли одной из самых успешных независимых групп в индустрии пройдут в 2023-2024 годах...
Главные роли в фильме исполнили Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум. Ролик доступен на youtube-канале...
Певица Лиза Мари Пресли ушла из жизни в возрасте 54 лет. О смерти артистки сообщается в заявлении ...
Всероссийское мероприятие состоится в музее-усадьбе «Ивановка» Тамбовской области к 150-летию комп...
Премьера сериала состоится одновременно на НТВ и Premier. В онлайн-кинотеатре появятся сразу все с...
Телеканал FX подтвердил, что режиссер Ной Хоули приступит к производству шоу в этом году, передает D...
В разговоре с The New York Times актриса призналась, что серьезно переживает волну критики со стор...
16 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре состоится премьера продолжения драматического сериала, ...
Учреждения появились в разных регионах страны за время действия национального проекта «Культура», со...
Саундтреки написали участники «Лаборатории киномузыки REC», запущенной Российским музыкальным союзом...
Проект откроется экспозицией «Страсти Христовы», сообщила пресс-служба Минкультуры России. ...
В кинокартине Евгения Григорьева снялся лидер группы «Звери» Роман Билык, сообщает «ФАН». ...
Глава министерства Ольга Любимова рассказала на брифинге о планах на 2023 год, передает пресс-служ...
Кинокомпания Central Partnership опубликовала ролик по картине на официальном youtube-канале, сооб...
Американский актер Уильям Х. Мэйси пополнил каст нового фильма научно-фантастической франшизы Plan...
13.01.2023