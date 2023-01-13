Сергей Гармаш: У меня было предчувствие, что «Чебурашка» понравится зрителям

Исполнитель одной из главных ролей в ленте Дмитрия Дьяченко рассказал «ФАН» о работе над ролью садовника Геннадия Петровича.





Актер признался, что обычно не думает об успехе проекта, к которому присоединяется. Однако насчет «Чебурашки» у него было «предчувствие или предположение», что картина понравится публике. Во-первых, ее постановщиком стал Дьяченко, за плечами которого багаж из успешных проектов. Во-вторых, сразу было ясно, что это «очень доброе и семейное кино», которое может стать успешным, пояснил Гармаш.





По его словам, работать над своим персонажем ему было «интересно и комфортно» благодаря хорошему сценарию. Также Гармаш отметил, что ему было несложно сниматься с «мультипликационным персонажем». Ему помогали актриса на площадке Екатерина, «голос» героя Ольга Кузьмина и три муляжа.





13 января стало известно, что «Чебурашка» покорил новую вершину, заработав 3,529 млрд рублей. Это сделало комедию самым кассовым фильмом отечественного проката в современной истории РФ.





Фото: кадр из фильма «Чебурашка»