«Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал лидером российского проката за все время
«Чебурашка» обогнал «Аватар» и стал лидером российского проката за все время
13.01.2023
Домашние сборы семейной комедии Дмитрия Дьяченко превысили 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил «БК» со ссылкой на информацию ЕАИС.
Согласно данным системы на 16:00 13 января, «Чебурашка» заработал 3,529 млрд рублей. С этим результатом фильм обошел предыдущего лидера — фэнтези-экшн «Аватар» Джеймса Кэмерона, который в 2009 году собрал в РФ 3, 517 млрд рублей.
Новый максимум российская лента установила всего за 13 дней. В бокс-офис «Чебурашки» включены данные превью и предпродажи на ближайшие дни, уточнило издание.
Тройку самых финансово успешных в российском прокате фильмов замыкает «Холоп» (3,074 млрд). За ним следуют триквел «Человека-паука» (2,987 млрд) с Томом Холландом и «Движение вверх» (2,971 млрд) с Владимиром Машковым.
По сюжету неизвестное существо (Ольга Кузьмина) с большими ушами и приветливым нравом попадает в приморский городок в ящике с апельсинами, где его ждут порой драматические приключения и встреча с новыми друзьями.
Ранее один из продюсеров проекта не исключил, что «Чебурашка» может получить продолжение. Подробности пока не раскрываются.