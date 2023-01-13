Рахманиновский музыкальный марафон под Тамбовом продлится 36 часов

13.01.2023
Всероссийское мероприятие состоится в музее-усадьбе «Ивановка» Тамбовской области к 150-летию композитора, сообщили ТАСС в учреждении.
1 и 2 апреля в усадьбе соберутся 50 коллективов, которые на протяжении 36 часов будут исполнять произведения автора. Концерт начнется в 12:00 1 апреля и продлится до 00:00 следующего дня. Музыканты из разных городов страны будут играть рахманиновские сочинения нон-стоп.
В марафоне примут участие солистка ГАБТа Агунда Кулаева и солист «Новой оперы» Алексей Татаринцев и др. На сегодня подтверждено участие коллективов из РАМ им. Гнесиных, Московской, Ростовской, Волгоградской и Саратовской консерваторий, Воронежской академии искусств. Список участников постоянно пополняется.
Юбилейный год Сергея Рахманинова в начале января открыла Мариинка, где прошел гала-концерт его произведений.
Фото: Pixabay