Исторический детектив «Безсоновъ» дебютирует 16 января

Премьера сериала состоится одновременно на НТВ и Premier. В онлайн-кинотеатре появятся сразу все серии, сообщила его пресс-служба.





Место действия — Петербург начала ХХ века. Молодой, умный и образованный князь Николай Безсонов (Денис Нурулин) волею случая и по зову сердца поступает на службу в сыскную полицию. Коллеги принимают его холодно за исключением опытного чиновника Петра Щукина (Алексей Гришин), который видит в новичке настоящего гения сыска. Вместе они берутся за расследование серии таинственных убийств в трущобах и светских будуарах.





Исполнитель главной роли назвал своего персонажа честным и добрым авантюристом, который добивается справедливости и помогает людям. «Он мыслит по-другому — на 2-3 шага вперед», — добавил Нурулин.





Съемки сериала прошли в Москве и Мособласти, а также в большом специально построенном историческом павильоне. Для актеров создали более 200 костюмов, соответствующих моде 1905 года.





Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier