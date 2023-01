Белла Рамси рассказала о последствиях критики ее героини в The Last of Us

В разговоре с The New York Times актриса призналась, что серьезно переживает волну критики со стороны фанатов игры «Одни из нас».





По словам Рамси, она только недавно приняла себя как исполнительницу роли Элли из популярной игры, а также то, что она может справиться с этим. Однако восприятие себя как хорошей актрисы продлилось недолго и сменилось противоположными ощущениями на фоне недовольства поклонников. «Таков процесс», — резюмировала Рамси рассказ о своих переживаниях.





Белла Рамси, известная по «Игре престолов», сыграла главную роль в The Last of Us вместе с коллегой по первому шоу Педро Паскалем.





Согласно логлайну, действие разворачивается в будущем на землях бывших США после пандемии, уничтожившей привычный мир. Ее причиной стал мутировавший грибок, инфицирование которым приводит к страшным последствиям. Контрабандист Джоэл получает задание доставить Элли, надежду человечества на исцеление, в лабораторию. Для этого им предстоит пройти опасный путь.





Критики тепло встретили шоу, отметив актерскую игру Рамси и Паскаля, трепетное отношение создателей к оригиналу и возможность увидеть героев в условиях, недоступных в игре. Премьера сериала состоится 15 января на HBO и HBO Max.





Фото: кадр из трейлера сериала The Last of Us