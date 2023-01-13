Start поделился трейлером нового сезона «Содержанок»

16 февраля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре состоится премьера продолжения восьмисерийного драматического сериала, сообщила пресс-служба сервиса.





События развернутся спустя три года после окончания третьего сезона. Старые знакомые собираются на вечеринке в Петербурге, где каждая гостья преследует свои интересы. Знакомства, разговоры и переглядывания прерываются смертью влиятельного гостя, из-за которой все участники оказываются запертыми в пространстве.





Постановщица четвертого сезона Ламара Согомонян поделилась: не желая «ломать» персонажей, она решила «создать конфликт между привычным и новым». Для этого режиссер поместила знакомых героев в непривычное пространство, где «столкнула их лбами с новыми героями».





В новых сериях к своим образам вернулись Сабина Ахмедова, Дарья Мороз, Александра Ревенко, Александра Ребенок и др. К ним присоединились Сергей Горошко, Стив Виндольф и другие артисты.



