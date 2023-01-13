Шпионский экшн «Операция «Фортуна» официально вышел в кинотеатрах России

Новый фильм американского режиссера Гая Ричи появился в российском прокате 12 января.





Агент МИ-6 Орсон Форчун (Джейсон Стэйтем) получает приказ остановить сделку по продаже смертельного оружия. Однако в одиночку с этой миссией не справится даже элитный разведчик. Не привыкший к командой работе Фортун объединяется с лучшими оперативниками разных стран и (внезапно) голливудским актером (Джош Хартнетт), чтобы в очередной раз спасти человечество.





Актерский ансамбль Operation Fortune: Ruse de guerre дополнили Обри Плаза, Хью Грант, Багзи Мэлоун, Эдди Марсан и др.





На момент написания заметки рейтинг фильма на «Кинопоиске» составил 7,0 на основе 3,2 тысяч оценок зрителей.





Фото: кадр из фильма «Операция «Фортуна»







