За четыре года в России открылись 850 модельных библиотек

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В 2022 году заработали 239 библиотек нового поколения и 189 точек концентрации талантов. Модельный статус получили библиотеки 78 регионов, в том числе первые учреждения на Чукотке и Сахалине. Больше всего обновленных библиотек (по семь) открылись в Мурманской и Оренбургской областях. Лидером за все время действия нацпроекта остается Нижегородская область, где работают 23 таких учреждения.В прошедшем году финансирование проекта из федерального бюджета составило 1 млрд 700 млн рублей.В 2019 году стартовал федеральный проект «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Он предполагает ежегодное создание 110 модельных муниципальных библиотек в период с 2019 по 2024 год. За первые три года удалось увеличить количество учреждений благодаря перераспределению допсредств. В итоге за четыре года действия нацпроекта в стране начали работать 850 обновленных библиотек.