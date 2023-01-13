РМС создал музыку для российских фильмов «Мистер Нокаут» и «Времена года»

Саундтреки написали участники «Лаборатории киномузыки REC», запущенной Российским музыкальным союзом при поддержке ПФКИ. Об этом сообщила пресс-служба РМС.





Лаборатория под руководством главы Ассоциации киномузыки РМС, автора саундтреков к 52 лентам Ивана Бурляева завершила работу в минувшем декабре. Проект нацелен на повышение качества отечественной киномузыки и продвижение творчества кинокомпозиторов.





В рамках лаборатории молодые авторы под руководством наставников создали музыку к «Мистеру Нокауту» Артема Михалкова, дебютировавшему в феврале 2022-го, и «Временам года» Максима Шабалина, которые выйдут в прокат в этом году.





«Молодые композиторы получили бесценный производственный опыт. Музыка к фильмам была написана на высочайшем художественном и техническом уровне и получила высокие оценки опытных экспертов», — отметил Бурляев.





Участник проекта Михаил Соболев назвал лабораторию «способом попасть в индустрию и научиться работать в команде <...> на реальной практике и получать за это деньги». Он добавил, что «такого больше нигде нет».





Всего участники создали 71 симфоническую партитуру и 137 минут киномузыки, которую для записи на «Мосфильме» исполнил Opensoundorchestra под управлением Станислава Малышева.





В проекте были задействованы 11 кинокомпозиторов, в том числе Дмитрий Носков, Константин Куприянов, Роман Сырги, Арсений Смирнов, Яков Александров и др.





Фото: В. Скворцова