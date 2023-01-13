Музей имени Андрея Рублева представит серию из 14 уникальных выставок

Проект откроется экспозицией «Страсти Христовы», сообщила пресс-служба Минкультуры России.





Цикл выставок пройдет в течение 2023 года и представит шедевры из фонда музея и других учреждений культуры, итоги музейной реставрации и неизвестные памятники из частных собраний.





Проект «Страсти Христовы» откроется в январе. Первое крупное событие выставочного года музея в Москве продемонстрирует разнообразие иконографии последних дней земной жизни Христа. Посетители увидят иконы, книжную графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство из Третьяковки, ГИМа, церковных музеев и частных коллекций.





«Модерн в русской иконе» продемонстрирует стилистические особенности иконописания накануне революции. «Святые жены», запланированные на осень, расскажут о праведных женах, мученицах, преподобных и традициях их почитания.





Музей продолжит выставки одного памятника. Также он готовит экспозиции «Эллинские мудрецы» об изображениях античных авторов в русских храмах и недавно поступившей в музей иконе Иустина Философа XIX века.





Экспонаты Музея Андрея Рублева смогут увидеть жители Тобольска, Иркутска и Хабаровска, где побывает выставка «Окно в Россию» о религиозном искусстве времен Петра I. В Новосибирске в феврале стартует проект «История русской святости», посвященный подвижникам.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ