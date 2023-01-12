В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Сломя голову»

История сосредотачивается вокруг тихого преподавателя Андрея (Егор Корешков). Однажды он сталкивается с грабителями банка, а после знакомится с якобы главой его службы безопасности (Владимир Битоков). Вслед за этим Андрей попадает в вихрь невероятных, трагикомичных и подозрительных событий, в процессе знакомясь с собой.





Каст криминальной комедии дополнили Надежда Михалкова, Павел Деревянко и др. Фильм станет первым игровым полным метром Свердловской киностудии после прихода нового руководства. Он выйдет на больших экранах и на стриминге KION в этом году.



