В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Сломя голову»

12.01.2023

В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Сломя голову»
В кинокартине Евгения Григорьева снялся лидер группы «Звери» Роман Билык, сообщает «ФАН». 

История сосредотачивается вокруг тихого преподавателя Андрея (Егор Корешков). Однажды он сталкивается с грабителями банка, а после знакомится с якобы главой его службы безопасности (Владимир Битоков). Вслед за этим Андрей попадает в вихрь невероятных, трагикомичных и подозрительных событий, в процессе знакомясь с собой.

Каст криминальной комедии дополнили Надежда Михалкова, Павел Деревянко и др. Фильм станет первым игровым полным метром Свердловской киностудии после прихода нового руководства. Он выйдет на больших экранах и на стриминге KION в этом году.

Фото: Pixabay