В Екатеринбурге завершились съемки фильма «Сломя голову»

В кинокартине Евгения Григорьева снялся лидер группы «Звери» Роман Билык, сообщает «ФАН». ...
Глава министерства Ольга Любимова рассказала на брифинге о планах на 2023 год, передает пресс-служ...
Кинокомпания Central Partnership опубликовала ролик по картине на официальном youtube-канале, сооб...
Американский актер Уильям Х. Мэйси пополнил каст нового фильма научно-фантастической франшизы Plan...
О планах проведения первого мероприятия в реконструированном и отреставрированном здании Консерват...
В кинокартине Евгения Григорьева снялся лидер группы «Звери» Роман Билык, сообщает «ФАН». ...
Глава министерства Ольга Любимова рассказала на брифинге о планах на 2023 год, передает пресс-служ...
Кинокомпания Central Partnership опубликовала ролик по картине на официальном youtube-канале, сооб...
Американский актер Уильям Х. Мэйси пополнил каст нового фильма научно-фантастической франшизы Plan...
О планах проведения первого мероприятия в реконструированном и отреставрированном здании Консерват...
Поддержку получат 67 смотров, включая международные. Об этом на пресс-конференции рассказала глава...
Мокьюментари-ситком получил третий сезон. Об этом официально уведомил телеканал ABC, передает Hypebe...
Об этом сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова на брифинге в РИА Новости.
Самыми востребованными оказались Эрмитаж и Третьяковка, сообщила журналистам министр культуры РФ Оль...
Одна из самых успешных манекенщиц последнего десятилетия ХХ века скончалась в 56 лет, сообщил Vogue....
Экспозицию «Станиславский: в поисках синей птицы» в столицу Сербии привезет Бахрушинский музей, сооб...
В настоящее время постановщик и его соавтор активно пишут сценарий нового фильма DC. Об этом он со...
О смерти музыканта, композитора и продюсера сообщила в соцсетях его семья.
Создатели игры по вселенной Гарри Поттера раскрыли имя актера, воплотившего образ Финеаса Найджелуса...
Фильмом открытия 73-го Берлинского кинофестиваля станет She Came To Me Ребекки Миллер, передает Dead...
Первым спектаклем гостей на сцене Тульского театра драмы имени Горького стала «Невеста из Имеретии»....
Приказ о присвоении звания подписала глава Минкультуры России Ольга Любимова, сообщили в пресс-слу...
Видео по фильму французского режиссера и сценариста Флориана Зеллера выложила во «ВКонтакте» российс...
12.01.2023