Минкультуры России запускает новый проект «Большая выставка»

Глава министерства Ольга Любимова рассказала на брифинге о планах на 2023 год, передает пресс-служба ведомства.





По ее словам, всероссийский проект станет ключевым событием в музейной сфере в наступившем году. «Большая выставка» предполагает показ в разных регионах страны экспозиций федеральных музеев. В проекте примут участие 30 учреждений. Глава Минкультуры РФ добавила, что подготовлены единый гастрольный и выставочный планы. Всего федеральные музеи планируют провести более 2,5 тысячи выставок.





В числе памятных дат этого года Ольга Любимова назвала 80-летие победы в Сталинградской битве (2 февраля). По всей стране пройдут выставки, концерты и другие мероприятия. В 24 исторических парках «Россия — моя история» откроется тематическая экспозиция. В Волгограде запустят проект «Знамена Сталинградской Победы».





К 80-летию прорыва блокады Ленинграда (18 января) памятные мероприятия пройдут в музеях, филармониях, библиотеках, в том числе мобильных. Также фестивалями, конкурсами, концертами и другими событиями планируется отметить 200-летие А. Островского, 150-летие С. Рахманинова, М. Пришвина и А. Щусева, 100-летие Р. Гамзатова.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ