Вышел трейлер военной драмы «Праведник» Сергея Урсуляка
Вышел трейлер военной драмы «Праведник» Сергея Урсуляка
12.01.2023
Кинокомпания Central Partnership опубликовала ролик по картине на официальном youtube-канале, сообщила «Культуромания».
Офицер Красной Армии и партизан Николай Киселев должен вывести более 200 евреев из гетто на оккупированной белорусской территории. Чудом выжившие, голодные и измученные люди должны пройти по лесам 1,5 тысячи километров. Лента основана на реальных событиях.
В главной роли — Александр Яценко. Вместе с ним в проекте задействованы Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Марк Эйдельштейн, Дов Гликман и др. За сценарий отвечал Геннадий Островский. Среди генпродюсеров значатся Никита Михалков, Антон Златопольский, Леонид Верещагин.
По словам последнего, кинокартина «откроет еще одну неизвестную широкой публике страницу Великой Отечественной войны».