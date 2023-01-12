Вышел трейлер военной драмы «Праведник» Сергея Урсуляка

Кинокомпания Central Partnership опубликовала ролик по картине на официальном youtube-канале, сообщила «Культуромания».





Офицер Красной Армии и партизан Николай Киселев должен вывести более 200 евреев из гетто на оккупированной белорусской территории. Чудом выжившие, голодные и измученные люди должны пройти по лесам 1,5 тысячи километров. Лента основана на реальных событиях.





В главной роли — Александр Яценко. Вместе с ним в проекте задействованы Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Юлия Витрук, Марк Эйдельштейн, Дов Гликман и др. За сценарий отвечал Геннадий Островский. Среди генпродюсеров значатся Никита Михалков, Антон Златопольский, Леонид Верещагин.





По словам последнего, кинокартина «откроет еще одну неизвестную широкой публике страницу Великой Отечественной войны».





Премьера «Праведника» состоится 16 февраля.



