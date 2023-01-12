Звезда «Фарго» и «Бесстыжих» сыграет в ленте «Планета обезьян: Королевство»

12.01.2023
Американский актер Уильям Х. Мэйси пополнил каст нового фильма научно-фантастической франшизы Planet of the Apes, пишет Deadline.
Подробности его персонажа пока не раскрыты. Главную роль исполняет Оуэн Тиг («Оно»). Актерский состав дополняют Фрейя Аллан из «Ведьмака», Эка Дарвилл («Джессика Джонс»), Кевин Дюранд («Викинги»), а также коллега Мэйси по «Бесстыжим» и звезда «Орвилла» Питер Макон.
Действие развернется спустя годы после событий предыдущего фильма с подзаголовком «Война» (2017). Подробности сюжета не известны.
Съемки экшна стартовали минувшей осенью в Австралии. «Королевство» снимает Уэс Болл («Бегущий в лабиринте») по сценарию создателей скрипта «Аватара 2» и «Добычи».
Релиз сай-фай-ленты запланирован на 24 мая 2024 года. Она станет четвертым фильмом в перезапуске франшизы, основанной на книгах Пьера Буля и запущенной в 1968 году.
Фото: Pixabay