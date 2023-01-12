Первый концерт в историческом здании Консерватории Петербурга дадут в 2024-м

О планах проведения первого мероприятия в реконструированном и отреставрированном здании Консерватории имени Римского-Корсакова рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.





По его словам, сейчас специалисты укрепляют фундаменты, стены и своды помещений, восстанавливают фасады и устанавливают лепной декор на свои места. Эти работы находятся в финальной стадии. Также обновляют элементы кровли и восстанавливают фрески и росписи. В планах — возвращение исторических интерьеров.





По завершении работ внутренние дворы будут укрыты стеклянно-металлическими куполами. Зал имени Рубинштейна станет подковообразным. Его оснастят современной техникой, в том числе с технологией переменной акустики. Кроме того, увеличится полезная площадь учреждения (+600 кв. м).





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