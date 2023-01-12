Сериал «Начальная школа «Эбботт» продлили после победы на «Золотом глобусе»

Мокьюментари-ситком получил третий сезон. Об этом официально уведомил телеканал ABC, передает Hypebeast.





О продлении шоу стало известно после того, как Abbott Elementary получил три «Золотых глобуса». Проект признали лучшим комедийным сериалом. Куинту Брансон отметили как лучшую актрису в этом жанре, а Тайлера Джеймса Уильямса — как лучшего актера второго плана в драме или комедии.





Сюжет новых серий пока не раскрывается. О примерной дате релиза информации тоже нет.





«Начальная школа „Эбботт“» дебютировала в 2021 году. Ситком рассказывает о работе и жизни учителей госшколы в Филадельфии, которые пытаются помочь ученикам выбраться в лучшую жизнь. Создательницей шоу и исполнительницей главной роли выступила писательница, актриса и комик Куинта Брансон.





Фото: кадр из сериала Abbott Elementary