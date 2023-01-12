Посещаемость кинотеатров РФ в праздники достигла допандемийного уровня

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Речь идет о посещаемости отечественных кинотеатров с 1 по 8 января. На эти даты было продано 13,2 млн билетов. Из них 1,2 млн куплены владельцами Пушкинских карт.По словам главы ведомства, самыми популярными лентами в новогодние праздники стали семейная лента «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко, пятая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» Константина Феоктистова и комедия «Непослушник 2» Владимира Котта.Утром 10 января стало известно, что «Чебурашка» возглавил список самых кассовых лент в отечественном прокате. На тот момент проект заработал более 3,082 млрд, обогнав предыдущего лидера — комедию «Холоп» (2019). Фильм с персонажами Эдуарда Успенского стал третьим кинохитом в РФ, которому удалось перешагнуть планку в 3 млрд рублей вслед за «Холопом» и «Аватаром».