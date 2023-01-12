Умерла супермодель 1990-х Татьяна Патитц

Одна из самых успешных манекенщиц последнего десятилетия ХХ века скончалась в 56 лет, сообщил Vogue. Ее агент Коринн Николя подтвердила информацию в комментарии People.

Фото: Pixabay

Патитц ушла из жизни 11 января. Причиной смерти стал рак груди, уточнила Николя. По ее словам, Патитц была «сострадательной, доброй и щедрой душой и страстной защитницей прав животных».Будущая звезда подиумов родилась в Германии в семье эстонки и немца, а выросла в Швеции. Модельную карьеру начала в 17 лет, не сразу добившись внимания. Успех пришел к концу 1980-х, когда Патитц работала в Париже и начала сотрудничать с фотографом Питером Линдбергом. Он создал знаменитый черно-белый снимок для обложки Vogue UK (1990), который считается началом «эры супермоделей». После этого певец Джордж Майкл пригласил всех участниц фото сняться в клипе Freedom’90. Патитц также появлялась в нескольких фильмах и клипах Duran Duran и Korn.Татьяна Патитц стала одной из первых «супермоделей» вместе с Кроуфорд, Кэмпбелл, Евангелистой и др., которые впервые стали получать большие гонорары за участие в показах и рекламных кампаниях. В новом тысячелетии она продолжала участвовать в избранных показах и съемках и занималась зоозащитой. У нее остался 20-летний сын.