Умерла супермодель 1990-х Татьяна Патитц

Об этом сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова на брифинге в РИА Новости.
Самыми востребованными оказались Эрмитаж и Третьяковка, сообщила журналистам министр культуры РФ Оль...
Одна из самых успешных манекенщиц последнего десятилетия ХХ века скончалась в 56 лет, сообщил Vogue....
Экспозицию «Станиславский: в поисках синей птицы» в столицу Сербии привезет Бахрушинский музей, сооб...
Об этом сообщила глава Министерства культуры Ольга Любимова на брифинге в РИА Новости.
Самыми востребованными оказались Эрмитаж и Третьяковка, сообщила журналистам министр культуры РФ Оль...
Одна из самых успешных манекенщиц последнего десятилетия ХХ века скончалась в 56 лет, сообщил Vogue....
Экспозицию «Станиславский: в поисках синей птицы» в столицу Сербии привезет Бахрушинский музей, сооб...
В настоящее время постановщик и его соавтор активно пишут сценарий нового фильма DC. Об этом он со...
О смерти музыканта, композитора и продюсера сообщила в соцсетях его семья.
Создатели игры по вселенной Гарри Поттера раскрыли имя актера, воплотившего образ Финеаса Найджелуса...
Фильмом открытия 73-го Берлинского кинофестиваля станет She Came To Me Ребекки Миллер, передает Dead...
Первым спектаклем гостей на сцене Тульского театра драмы имени Горького стала «Невеста из Имеретии»....
Приказ о присвоении звания подписала глава Минкультуры России Ольга Любимова, сообщили в пресс-слу...
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Исландский композитор продолжила сотрудничество с режиссером Тоддом Филлипсом над его новым фильмо...
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Филиал Гослитмузея приглашает на выставку, творческие встречи и поэтический вечер, посвященные юбиле...
Реставрация московского учреждения проходит в рамках создания музейно-театрального центра «Бахрушинс...
Режиссер «Пути воды» прокомментировал кассовый успех фильма на церемонии вручения «Золотого глобуса»...
12.01.2023