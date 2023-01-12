Умерла супермодель 1990-х Татьяна Патитц

Умерла супермодель 1990-х Татьяна Патитц

12.01.2023

Одна из самых успешных манекенщиц последнего десятилетия ХХ века скончалась в 56 лет, сообщил Vogue. Ее агент Коринн Николя подтвердила информацию в комментарии People.