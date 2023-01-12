В Белграде откроется выставка к 160-летию Константина Станиславского

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Экспозицию «Станиславский: в поисках синей птицы» в столицу Сербии привезет Бахрушинский музей, сообщила пресс-служба Микультуры РФ.Проект заработает в Русском доме в Белграде 17 января, в день рождения реформатора театра. Он включает экспонаты из Театрального музея им. Бахрушина и Музея театрального искусства Сербии.Гендиректор российского учреждения Кристина Трубникова назвала творчество первого народного артиста СССР «важнейшим вкладом русской культуры в развитие мирового театрального искусства». Его идеи повлияли на становление и развитие ведущих театров страны, а созданная им актерская система популярна во многих странах мира уже больше ста лет.Выставка познакомит со спектаклем Станиславского по пьесе Метерлинка «Синяя птица» (1908), давшим название проекту, и другими постановками МХТ. Посетители увидят афиши, программы, карикатуры, реальные и цифровые эскизы костюмов и декораций Коровина, Нивинского, Рериха, Бенуа, Кустодиева и др., фотоснимки Станиславского, Немировича-Данченко, Книппер-Чеховой и др., видеозаписи с репетиций последнего спектакля режиссера «Тартюф».Выставка будет работать в сербской столице до 15 февраля. Далее она отправится в Крагуевац, где будет открыта в течение всего марта.