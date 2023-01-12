В соцсетях сообщили о смерти певца Шарлота

На официальной фан-странице артиста во «ВКонтакте» говорится, что он умер 11 января.





Там же отмечается, что похороны 24-летнего Эдуарда Шарлота состоятся почти месяц спустя — 7 февраля, в день его рождения. Подробности не приводятся. Официального подтверждения пока не поступало.





По словам отца музыканта Валерия Шарлота, он несколько месяцев не общался с сыном и «понятия не имеет» о том, что с ним происходит (цитата по «Газете.Ru» ).





В январе минувшего года в соцсетях Шарлота появлялось сообщение, намекающее на его смерть. Тогда поклонники предположили, что с ним действительно что-то случилось. Однако так певец привлек внимание к выходу новой пластинки, за что фанаты его осудили.





Шарлот родился в 1998 году в Самаре. Первую известность получил благодаря каверам на треки «Пошлой Молли». В 2019-м выпустил дебютный студийный альбом «Навечно молодой». В дискографии артиста — четыре лонгплея, три мини-альбома и более десятка синглов.





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