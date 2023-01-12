Режиссер Мэтт Ривз рассказал, на каком этапе находится сиквел «Бэтмена»

В настоящее время постановщик и его соавтор активно пишут сценарий нового фильма DC. Об этом он сообщил в комментарии ComicBook.com.





По словам Ривза, он не может поделиться новой информацией о сюжете и особенностях истории, но может заверить, что «усердно» трудится над скриптом.





«Мы с партнером очень увлечены этой работой, и я взволнован тем, что мы собираемся сделать», — добавил собеседник.





Портал поинтересовался статусом сценария второго фильма о Темном рыцаре на фоне масштабных перемен в студии DC. С приходом новых руководителей многие проекты заморозили, в том числе продолжения историй Супермена, Чудо-женщины и Черного Адама. Среди «выживших» остались сиквелы «Бэтмена» Ривза и «Джокера» Тодда Филлипса.





Ранее сообщалось, что запланированный сериал DC о Пингвине свяжет первую и вторую части «Бэтмена». Продолжение планируют выпустить в 2025 году.





Фото: кадр из фильма Batman