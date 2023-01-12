Культовый британский гитарист Джефф Бек умер в 78 лет

О смерти музыканта, композитора и продюсера сообщила в соцсетях его семья.

Фото: Pixabаy

Гитариста не стало 10 января. Он «мирно» скончался в результате бактериального менингита, говорится в заявлении. Родственники попросили с пониманием отнестись к их желанию приватности, необходимой для переживания потери.Бек родился в Лондоне. В детстве пел в церковном хоре, пробовал играть на разных инструментах, пока не остановился на гитаре, вдохновившись блюзом. В середине 1960-х его пригласили в The Yardbirds, где он провел почти два года. К концу десятилетия гитарист основал The Jeff Beck Group, с которой выпустил четыре пластинки. После ее распада создал новую группу Beck, Bogert & Appice, просуществовавшую два года. С середины 1970-х Бек продолжил сольную карьеру, а также сотрудничество с разными музыкантами. Он выпустил более 20 альбомов (совместных и сольных). Последний записан вместе с Джонни Деппом и выпущен в прошлом году.Музыка Бека оказала серьезное влияние на разные стили: блюз-, джаз- и хард-рок, фьюжн и др. За годы творчества он не раз менял направления, в которых работал, и постоянно экспериментировал.