Берлинале откроет ромком со звездой «Игры престолов» Питером Динклэйджем

Фильмом открытия 73-го Берлинского кинофестиваля станет She Came To Me Ребекки Миллер, передает Deadline.





Сюжет картины сосредотачивается на творческих поисках композитора Стивена (Динклэйдж), который не может завершить партитуру для оперы. Его жена Патриция (Энн Хэтэуэй), в прошлом его психотерапевт, рекомендует мужу отправиться на поиски вдохновения. Этим композитор и займется.





Актерский состав картины дополнили Мориса Томэй, Иоанна Кулиг, Дэйл Соулс и др. Миллер сняла драмеди по собственному сценарию. Музыку к фильму написали Александр Деспла (обе части «Гарри Поттера и Даров смерти», «Форма воды») и Брайс Десснер («Во все тяжкие», «Камон, камон»).





«Иди ко мне, детка» дебютирует на Берлинале, который стартует 16 февраля. В широкий прокат ленту планируют выпустить 13 апреля.





На момент написания заметки рейтинг ожидания фильма на «Кинопоиске» составил 98%.





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