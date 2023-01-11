В Туле стартовали гастроли Белорусского музтеатра «Старый Новый год»

Первым спектаклем гостей на сцене Тульского театра драмы имени Горького стала «Невеста из Имеретии». Об этом ТАСС рассказал директор учреждения Сергей Борисов.





Гастроли пройдут с 11 по 15 января. В программе — только премьеры для тульской сцены. В их число вошли мюзиклы «Три мушкетера» Дунаевского и «Здрасьте, я тетка Чарли» Фельцмана. Финальным аккордом станет новогодний концерт для всей семьи и программа «Кинохит» с песнями из популярных советских лент.





В эти же дни Тульская драма представит зрителям в Минске четыре постановки, которые станут премьерными для белорусской столицы. Публика увидит драму «Леди Макбет Мценского уезда», комедию «Мнимый больной».





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