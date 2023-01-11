В Туле стартовали гастроли Белорусского музтеатра «Старый Новый год»

Создатели игры по вселенной Гарри Поттера раскрыли имя актера, воплотившего образ Финеаса Найджелуса...
Фильмом открытия 73-го Берлинского кинофестиваля станет She Came To Me Ребекки Миллер, передает De...
Первым спектаклем гостей на сцене Тульского театра драмы имени Горького стала «Невеста из Имеретии»....
Приказ о присвоении звания подписала глава Минкультуры России Ольга Любимова, сообщили в пресс-слу...
Видео по фильму французского режиссера и сценариста Флориана Зеллера выложила во «ВКонтакте» российс...
Создатели игры по вселенной Гарри Поттера раскрыли имя актера, воплотившего образ Финеаса Найджелуса...
Фильмом открытия 73-го Берлинского кинофестиваля станет She Came To Me Ребекки Миллер, передает De...
Первым спектаклем гостей на сцене Тульского театра драмы имени Горького стала «Невеста из Имеретии»....
Приказ о присвоении звания подписала глава Минкультуры России Ольга Любимова, сообщили в пресс-слу...
Видео по фильму французского режиссера и сценариста Флориана Зеллера выложила во «ВКонтакте» российс...
Проект, включающий 20 экспозиций, расскажет о традициях, искусстве и народных промыслах, сообщили ор...
Первым роликом по новым эпизодам комедийного шоу поделился стриминг Hulu на официальном YouTube-ка...
Исландский композитор продолжила сотрудничество с режиссером Тоддом Филлипсом над его новым фильмо...
Ролик по фильму «Памела: История любви» появился на официальном ютьюб-канале стриминга. ...
Филиал Гослитмузея приглашает на выставку, творческие встречи и поэтический вечер, посвященные юбиле...
Реставрация московского учреждения проходит в рамках создания музейно-театрального центра «Бахрушинс...
Режиссер «Пути воды» прокомментировал кассовый успех фильма на церемонии вручения «Золотого глобуса»...
Актер и комик Эдди Мерфи пошутил над инцидентом, произошедшим на вручении «Оскара», когда его колл...
Артисту было 84 года. Сообщение о его кончине появилось на сайте театра.
Стриминг АМС+ поделился на своем ютьюб-канале первым роликом по сериалу о кризисе среднего возраста.
Актер театра, кино и ТВ умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили его коллеги из Одесского драмтеатра...
Телеканал АМС объявил о закрытии зомби-шоу, которое является спин-оффом и приквелом «Ходячих мертвец...
В США прошла 80-я церемония вручения Golden Globe Award. Итоги опубликовали на сайте премии, которую...
11.01.2023