Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» получили 46 ансамблей

11.01.2023

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» получили 46 ансамблей
Приказ о присвоении звания подписала глава Минкультуры России Ольга Любимова, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2022 году на награду претендовали народные и любительские  коллективы из 66 регионов. По итогам экспертной оценки предоставленных ими материалов звание присвоили кандидатам из 46 субъектов РФ. Среди них — Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Хакасия, Забайкалье, Ставрополье, Вологодская, Липецкая, Самарская, Челябинская области, ХМАО, Петербург и др. Все коллективы получат свидетельства Министерства культуры РФ.

Звание является ведомственной наградой и присуждается с 2014 года за значительные достижения в народном творчестве и весомый вклад в развитие культурной жизни регионов.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ