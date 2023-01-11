Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» получили 46 ансамблей

Приказ о присвоении звания подписала глава Минкультуры России Ольга Любимова, сообщили в пресс-службе ведомства.





В 2022 году на награду претендовали народные и любительские коллективы из 66 регионов. По итогам экспертной оценки предоставленных ими материалов звание присвоили кандидатам из 46 субъектов РФ. Среди них — Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Хакасия, Забайкалье, Ставрополье, Вологодская, Липецкая, Самарская, Челябинская области, ХМАО, Петербург и др. Все коллективы получат свидетельства Министерства культуры РФ.





Звание является ведомственной наградой и присуждается с 2014 года за значительные достижения в народном творчестве и весомый вклад в развитие культурной жизни регионов.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ