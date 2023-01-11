Вышел финальный трейлер драмы «Сын» в русской озвучке

Видео по фильму французского режиссера и сценариста Флориана Зеллера выложила во «Вконтакте» российская компания-прокатчик «Экспонента».





В российском прокате «Сын» появится 23 февраля.





История сосредотачивается на семейных перепитиях жителя Нью-Йорка Питера (Хью Джекман). Он живет идеальной жизнью с молодой женой (Ванесса Кирби) и сыном-младенцем. Идиллию нарушает просьба бывшей супруги (Лора Дерн) помочь их общему сыну-подростку Николасу (Зен Макграт), который прогуливает школу и все сильнее отдаляется от матери. Питер пытаесят быть мягким со старшим ребенком, однако его поведение и состояние только ухудшаются. На этом фоне у Питера возникают проблемы в новой семье.





Лента является своеобразным продолжением и ответвлением драмы «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли, которую режиссер выпустил в 2020 году. Трилогию завершит фильм «Мать».



