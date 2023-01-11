В «Новой опере» в Москве пройдет Крещенский фестиваль

Музыкальный форум состоится с 19 по 29 января, сообщила пресс-служба учреждения.

Фестиваль-2023 откроется российской премьерой оперы «Доктор Атом» (концертное исполнение). Произведение Джона Адамса посвящено «отцу атомной бомбы» Роберту Оппенгеймеру. По словам автора, он создавал оперу под влиянием «Гибели богов» Вагнера.





21 января состоится перевернутый концерт «На конец времени», слушатели которого разместятся на сцене вместе с музыкантами. Он продолжит фаустианскую тему, выраженную в камерных сочинениях. 22 и 27 января прозвучат четыре рахманиновских оперы, в том числе неоконченная «Монна Ванна». 26 января исполнят «Историю доктора Иоганна Фауста» Шнитке и «Песенки Маргариты» Локшина. Последнее произведение сосредотачивается на образе Гретхен.





28 января Нижегородский театр оперы и балета представит балет «Терезин. Квартет» на музыку композиторов-узников концлагерей. Финалом музыкального форума станет симфонический концерт, который готовит дирижер Филипп Чижевский.