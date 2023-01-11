Вышел трейлер второго сезона ситкома «Как я встретила вашего папу»
Вышел трейлер второго сезона ситкома «Как я встретила вашего папу»
11.01.2023
Первым роликом по новым эпизодам комедийного шоу поделился стриминг Hulu на официальном YouTube-канале.
Сюжет сериала завязан на том, как взрослая Софи (Ким Кэтролл) рассказывает сыну о знакомстве с его папой. При этом она вспоминает молодость, друзей, общение, совместный быт, переживания и многое другое из жизни до встречи с будущим отцом своего ребенка. Вместе с главной героиней в исполнении Хилари Дафф в центре внимания оказываются ее подруги и друзья, которым около 30. Они ищут любовь, пытаются строить карьеру, развлекаются, страдают, надеются, ищут свое место.
В новых сериях зрители вновь увидят Дафф, Франсию Райсу, Криса Лоуэлла и др. Шоураннерами проекта выступают Элизабет Бергер и Айзек Аптакер.
Сериал является спин-оффом ситкома «Как я встретил вашу маму» 2005-2014 годов.