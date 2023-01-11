Хильдур Гуднадоуттир начала работу над музыкой к сиквелу «Джокера»

Исландский композитор продолжила сотрудничество с режиссером Тоддом Филлипсом над его новым фильмом «Джокер: Безумие на двоих». Об этом написал Variety.





По информации журнала, Гуднадоуттир недавно приступила к работе над продолжением Joker, за музыку к которому получила «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».





Съемки фильма стартовали в декабре минувшего года. Сценарий написали Филлипс и Скотт Сильвер. К образу Артура Флека вернулся Хоакин Феникс, удостоенный «Оскара» и других премий за эту роль в оригинальной ленте. В касте значится Зази Битц, сыгравшая соседку в первой части. Ожидается, что в сиквеле появится спутница персонажа из комиксов Харли Квин. Роль может исполнить Леди Гага.





В прошлом году дебютировали драмы «Тар» и «Женщины говорят» с саундтреком Гуднадоуттир.





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