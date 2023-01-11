Netflix представил трейлер документальной ленты о Памеле Андерсон

Ролик по фильму «Памела: История любви» появился на официальном ютьюб-канале стриминга.





«Памела Андерсон определила десятилетие. Теперь она определит сама себя», — говорится в синопсисе.





Картина основана на личных видео, дневниках и интервью Андерсон. Кинолента рассказывает о ее пути к успеху, личной жизни, скандале со слитым секс-видео с ней и ее экс-супругом и о нынешней жизни актрисы, зоозащитницы, благотворительницы и активистки в сфере охраны природы.





В ролике Андерсон отмечает, что некоторые мужчины ненавидят ее за то, что она больше, чем «штучка из «Плейбоя» или «сексуальная персона». «Я не думаю, что люди рассматривают ее как хозяйку своего имиджа. Это Памела Андерсон. Общественная собственность», — говорит в трейлере один из собеседников авторов.





«Pamela, a love story» появится на стриминге 31 января.



